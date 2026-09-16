Москва16 сенВести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство двухлетнего ребенка, сообщает пресс-служба ведомства в MAX.
Инцидент произошел 13 сентября в Рубцовске Алтайского края.
Мужчина, недовольный плачем двухлетнего сына, бросил ребенка на пол и нанес ему удары ногами по голове. Мальчик с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждениесказано в публикации
Как уточнили в региональном Следкоме, подозреваемому 28 лет. В настоящее время он задержан в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство малолетнего. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
После нанесенных травм ребенок впал в кому.