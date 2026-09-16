Бастрыкину доложат о покушении на убийство двухлетнего ребенка в Алтайском крае

В Алтайском крае мужчина избил двухлетнего ребенка из-за плача, малыш в коме Бастрыкину доложат о покушении на убийство двухлетнего ребенка в Алтайском крае

Москва16 сен Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство двухлетнего ребенка, сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Инцидент произошел 13 сентября в Рубцовске Алтайского края.

Мужчина, недовольный плачем двухлетнего сына, бросил ребенка на пол и нанес ему удары ногами по голове. Мальчик с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение сказано в публикации

Как уточнили в региональном Следкоме, подозреваемому 28 лет. В настоящее время он задержан в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство малолетнего. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

После нанесенных травм ребенок впал в кому.