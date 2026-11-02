Дело о взрыве газа в жилом доме под Тулой направили в суд

В суд направлено дело о взрыве газа в жилом доме в Тульской области Дело о взрыве газа в жилом доме под Тулой направили в суд

Москва2 ноя Вести.Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего жителя Куркино по делу о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Куркино, материалы дела направлены в суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2025 года нетрезвый фигурант в своей квартире на первом этаже дома на улице Ленина снял заглушку внутридомового газового оборудования. После этого он вкрутил ее обратно, но не убедился в герметичности монтажных соединений шарового крана и газовой трубы. Из-за этого произошла утечка газа, о которой его утром оповестили сотрудники аварийной службы.

Злоумышленник... зажег зажигалку, что привело к объемному взрыву скопившейся газовоздушной смеси. В результате одному лицу причинен тяжкий вред здоровью, двум лицам — вред здоровью средней тяжести, а также произошло частичное обрушение конструкции подъезда № 1 данного дома, уничтожено 6 квартир и имущество проживавших в них граждан говорится в сообщении

Фигуранту предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, причинении вреда здоровью средней тяжести, а также умышленном уничтожении имущества граждан с причинением им значительного ущерба путем взрыва.

Уголовное дело направлено в Богородицкий межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.