На Урале вынесен приговор по делу об обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле

По делу о гибели 11 человек при обрушении дома в Нижнем Тагиле вынесен приговор На Урале вынесен приговор по делу об обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле

Москва20 окт Вести.В Свердловской области суд огласил приговор по уголовному делу об обрушении подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщает региональный СК в MAX.

В ходе расследования, проведенного первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону, виновными признаны четверо жителей региона. Из них трое работали в коммерческой организации, занимающейся поставками газа и обслуживанием газового оборудования.

Установлено, что днем 1 августа 2024 года собственница квартиры на 1 этаже 5-этажного многоквартирного дома по улице Сибирской нарушила правила пользования и содержания внутриквартирного газового оборудования. Также ненадлежащим образом были проведены работы по техническому обслуживанию газового оборудования сотрудниками специализированной организации.

В результате произошла утечка газа и последующая детонация газовоздушной смеси. Первый и второй подъезды были разрушены. 11 жильцов дома, в том числе 6 детей, погибли. 12 жильцов, 5 из которых дети, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Потерпевшими признаны более 140 человек.

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Проведен весь комплекс судебных экспертиз. Пострадавшим в полном объеме возмещен имущественный ущерб. Суд приговорил каждого из трех осужденных сотрудников газообслуживающей организации к 6 годам колонии общего режима. Собственница квартиры приговорена к 3 годам ограничения свободы с установленными судом ограничениями.

В доход муниципалитета в счет возмещения ущерба с обслуживающей организации взыскано свыше 2,7 млн рублей, с собственницы квартиры - более 900 тысяч рублей.