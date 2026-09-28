Суд Югры ужесточил наказание виновному во взрыве газа и гибели 10 человек в доме

В Югре ужесточили наказание заправщику, по чьей вине произошел взрыв в доме Суд Югры ужесточил наказание виновному во взрыве газа и гибели 10 человек в доме

Москва28 сен Вести.Суд ужесточил наказание бывшему заправщику автомобильной газозаправочной станции в Нижневартовске, по чьей вине погибли 10 человек. Его приговорили к реальному лишению свободы вместо ранее назначенного условного срока, сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в MAX.

Суд первой инстанции назначил виновному условный срок. Прокуратура обжаловала приговор из-за чрезмерной мягкости. Апелляция ужесточила наказание: 4 года лишения свободы в колонии общего режима говорится в сообщении

Трагедия произошла 4 декабря 2022 года. Сотрудник газозаправочной станции заправил бытовой газовый баллон с нарушением правил и переполнил его. В итоге в тот же вечер, когда владелец занес баллон в квартиру на улице Мира, раздался взрыв. Несущие конструкции дома рухнули, погибли 10 человек, включая детей, еще трое пострадали. Сумма ущерба составила более 280 млн рублей.