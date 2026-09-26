Дело возбуждено после гибели людей в ЧП на Эльгинском месторождении в Якутии

После гибели людей при взрыве на угольном месторождении в Якутии возбуждено дело Дело возбуждено после гибели людей в ЧП на Эльгинском месторождении в Якутии

Москва26 сен Вести.Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате ЧП на резервной насосной станции Эльгинского угольного месторождения в Якутии. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту гибели работников на угольном месторождении в Нерюнгринском районе говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

ЧП произошло 26 сентября, в субботу. По данным республиканской прокуратуры, во время сварочных работ прогремел взрыв. Точное число погибших не приводится.

На месте работают представители оперативных и экстренных служб и следственная группа. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.