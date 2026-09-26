Причиной ЧП на станции в Якутии могла стать разгерметизация резервуара для воды

Озвучена возможная причина взрыва на угольном месторождении в Якутии Причиной ЧП на станции в Якутии могла стать разгерметизация резервуара для воды

Москва26 сен Вести.Причиной взрыва на резервной насосной станции Эльгинского угольного месторождения в Якутии, в результате которого погибли и пострадали люди, могла стать разгерметизация резервуара для воды. Такую версию озвучили в компании "Эльгауголь" агентству "Интерфакс".

Произошла аварийная ситуация на резервной насосной станции вблизи Эльгинского месторождения, эксплуатируемой подрядной организацией. По предварительной информации, происшествие могло быть связано с разгерметизацией резервуара для воды насосной станции говорится в сообщении компании

Отмечается, что ЧП произошло на станции, за которую отвечает подрядная организация и которая не относится к основному производственному комплексу.

По неподтвержденным данным, погибли четыре человека, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.