Baza: в результате взрыва на угольном месторождении в Якутии погибли 4 человека

Появились данные о количестве погибших и пострадавших при взрыве в Якутии Baza: в результате взрыва на угольном месторождении в Якутии погибли 4 человека

Москва26 сен Вести.В результате взрыва на резервной насосной станции Эльгинского угольного месторождения в Якутии четыре человека погибли и двое пострадали, передает Baza.

Шесть работников, которые находились на станции, упали с большой высоты, четверых из них спасти не удалось. У двух пострадавших медики диагностировали травмы головы и множественные переломы говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

ЧП произошло 26 сентября, в субботу, во время сварочных работ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.