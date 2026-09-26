Москва26 сенВести.В результате взрыва на резервной насосной станции Эльгинского угольного месторождения в Якутии четыре человека погибли и двое пострадали, передает Baza.
Шесть работников, которые находились на станции, упали с большой высоты, четверых из них спасти не удалось. У двух пострадавших медики диагностировали травмы головы и множественные переломыговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
ЧП произошло 26 сентября, в субботу, во время сварочных работ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.