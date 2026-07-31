Москва31 июлВести.После взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в подмосковном Егорьевске специалисты обнаружили нарушение несущих конструкций передает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.
В ходе обследования дома выявлено нарушение несущих конструкций между двумя квартирамиприводит агентство слова своего собеседника
Взрыв прогремел в пятиэтажке утром 23 июля 2026 года в одной из квартир дома в Первом микрорайоне, после там начался пожар. В результате один человек погиб, пострадали семеро, в том числе спасатель. Возбуждено уголовное дело.