В поврежденном при взрыве жилом доме в Егорьевске выявили нарушение конструкций

Нарушение конструкций выявлено в поврежденном при взрыве доме в Егорьевске В поврежденном при взрыве жилом доме в Егорьевске выявили нарушение конструкций

Москва31 июл Вести.После взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в подмосковном Егорьевске специалисты обнаружили нарушение несущих конструкций передает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.

В ходе обследования дома выявлено нарушение несущих конструкций между двумя квартирами приводит агентство слова своего собеседника

Взрыв прогремел в пятиэтажке утром 23 июля 2026 года в одной из квартир дома в Первом микрорайоне, после там начался пожар. В результате один человек погиб, пострадали семеро, в том числе спасатель. Возбуждено уголовное дело.