В результате взрыва в пятиэтажке в Егорьевске погиб человек, пострадали шестеро

Взрыв в пятиэтажке в Егорьевске унес жизнь одного человека В результате взрыва в пятиэтажке в Егорьевске погиб человек, пострадали шестеро

Москва23 июл Вести.Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Егорьевске Московской области, сообщил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов в мессенджере MAX.

К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошел пожар, обнаружено тело погибшего говорится в публикации

Из дома были эвакуированы 28 человек, в том числе семеро детей. Это жители соседних квартир. Для них в одной из городских школ развернут пункт временного размещения. Если люди не смогут вернуться в свое жилье, они будут размещены в квартирах маневренного фонда, написал Викулов.

Он выезжал на место происшествия вместе с городским прокурором и начальником ОМВД России "Егорьевский", после чего экстренно собрал заседание комиссии по ЧС. О ситуации глава округа доложил губернатору Московской области.

Викулов сообщил также, что для оценки возможности дальнейшей эксплуатации дома в обязательном порядке будут проверены несущие конструкции. Власти окажут содействие в проведении срочного ремонта подъезда, где произошел взрыв.

Со своей стороны, прокуратура Московской области проинформировала, что в результате взрыва, прогремевшего утром 23 июля в одной из квартир дома в Первом микрорайоне, три человека госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим помощь оказана на месте. Точное число пострадавших устанавливается.

После взрыва в доме возник пожар, сейчас продолжается его тушение.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования, а также устанавливает причины происшествия.