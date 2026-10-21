Арестован мужчина, напавший на 9-летнюю школьницу в лифте дома в Петербурге

Арестован мужчина, напавший на школьницу в лифте дома в Петербурге Арестован мужчина, напавший на 9-летнюю школьницу в лифте дома в Петербурге

Москва21 окт Вести.Под стражу заключен мужчина, напавший на 9-летнюю школьницу в лифте многоквартирного дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Ранее в этот день официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что вечером 19 октября в полицию обратилась жительница дома №36 по Советскому проспекту. По ее словам, в подъезде неизвестный напал на девочку, с которой зашел в лифт.

По ходатайству следователя обвиняемому избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ

По факту произошедшего уголовное дело расследуется по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетней).