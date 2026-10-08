Москва8 октВести.В Санкт-Петербурге пассажиры метро помогли задержать мужчину, который приставал к девочке-подростку и совершал развратные действия, его передали полиции. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
Инцидент произошел в переходе станции "Проспект Славы".
Благодаря бдительности пассажиров и оперативной работе подразделений транспортной безопасности и сотрудников ситуационного центра Петербургского метрополитена в переходе станции "Проспект Славы" задержан мужчина, совершавший развратные действия в отношении несовершеннолетней девушкиговорится в сообщении
Злоумышленника передали сотрудникам транспортной полиции для дальнейшего разбирательства.