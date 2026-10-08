Развратный пассажир приставал к девочке на станции метро в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину за развратные действия в метро Развратный пассажир приставал к девочке на станции метро в Петербурге

Москва8 окт Вести.В Санкт-Петербурге пассажиры метро помогли задержать мужчину, который приставал к девочке-подростку и совершал развратные действия, его передали полиции. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Инцидент произошел в переходе станции "Проспект Славы".

Благодаря бдительности пассажиров и оперативной работе подразделений транспортной безопасности и сотрудников ситуационного центра Петербургского метрополитена в переходе станции "Проспект Славы" задержан мужчина, совершавший развратные действия в отношении несовершеннолетней девушки говорится в сообщении

Злоумышленника передали сотрудникам транспортной полиции для дальнейшего разбирательства.