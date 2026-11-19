Красноярца, избившего жену в лифте, отправили в СИЗО Избивший жену в лифте красноярец отправлен под арест на 2 месяца

Москва19 ноя Вести.Житель Красноярска, избивший супругу в лифте в присутствии малолетнего ребенка, арестован, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в мессенджере МАХ.

Сегодня Советским районным судом города Красноярска по ходатайству следствия мужчине, обвиняемому в хулиганстве и истязании своей супруги, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 16 января 2027 года включительно написали в пресс-службе

Днем 15 ноября в лифте дома по улице Светлова между супругами, которые находятся в процессе развода, произошел конфликт. Мужчина нанес жене несколько ударов кулаками по лицу. При этом в непосредственной близости от места происшествия находился малолетний ребенок в коляске. Женщина обратилась в полицию. Позже фигурант пояснил, что не сдержался, когда супруга начала его оскорблять. Установлено также, что мужчина избивал жену на регулярной основе. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве и истязании.