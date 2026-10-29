Полиция Хабаровска задержала подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью Хабаровчанин подозревается в избиении сожительницы шваброй по голове

Москва29 окт Вести.Хабаровчанин 36 лет задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровья сожительнице, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Хабаровску в мессенджере МАХ.

Предварительно установлено, что фигурант распивал спиртное с потерпевшей и приятелями, и в ходе застолья женщина стала упрекать сожителя в пристрастии к запрещенным веществам. Когда гости ушли, нетрезвый мужчина в приступе агрессии взял деревянную швабру и не менее двух раз ударил потерпевшую по голове написали в пресс-службе

Женщина находится в реанимации.

Подозреваемый работает в транспортной компании кладовщиком, ранее он привлекался к ответственности за неуплату алиментов.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.