Красноярец пойдет под суд в Хабаровске за покушение на убийство Дальнобойщик из-под Красноярска будет осужден за попытку зарезать хабаровчанина

Москва3 ноя Вести.Житель Красноярского края 36 лет, работающий дальнобойщиком, предстанет перед судом в Хабаровске по обвинению в покушении на убийство ранее незнакомого человека, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

Следствием установлено, что в конце августа 2026 года обвиняемый в раннее утро находился возле одного из баров Хабаровска в состоянии алкогольного опьянении, где увидел ранее незнакомого мужчину, с которым у него завязалась беспричинная ссора. В ходе конфликта злоумышленник выхватил нож и нанес им несколько ударов в шею и грудь потерпевшему написали в пресс-службе

Мужчину остановили очевидцы, после чего он покинул место происшествия.

Обвиняемый был арестован. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.