Москва3 нояВести.Житель Красноярского края 36 лет, работающий дальнобойщиком, предстанет перед судом в Хабаровске по обвинению в покушении на убийство ранее незнакомого человека, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.
Следствием установлено, что в конце августа 2026 года обвиняемый в раннее утро находился возле одного из баров Хабаровска в состоянии алкогольного опьянении, где увидел ранее незнакомого мужчину, с которым у него завязалась беспричинная ссора. В ходе конфликта злоумышленник выхватил нож и нанес им несколько ударов в шею и грудь потерпевшемунаписали в пресс-службе
Мужчину остановили очевидцы, после чего он покинул место происшествия.
Обвиняемый был арестован. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.