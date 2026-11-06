Москва6 нояВести.Мужчина без определенного места жительства 38 лет предстанет перед судом в Амурске по обвинению в убийстве, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в начале января в поселке Эльбан Амурского района. Уроженец Пермского края пришел к знакомому, чтобы помыться и переночевать.
Во время распития спиртного между мужчинами возник беспочвенный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес обидчику многочисленные удары руками и ногами по голове и телу, а затем схватил со стола кухонный нож и нанес им хозяину множественные удары по телу, в том числе в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Осознав случившееся, обвиняемый прошел к соседям, которые сообщили об убийстве в правоохранительные органынаписали в ведомстве
Обвиняемый был заключен под стражу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.