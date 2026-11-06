Бездомный из Пермского края пойдет под суд за убийство знакомого в Амурске

Пермяк предстанет перед судом в Хабаровском крае за убийство приятеля Бездомный из Пермского края пойдет под суд за убийство знакомого в Амурске

Москва6 ноя Вести.Мужчина без определенного места жительства 38 лет предстанет перед судом в Амурске по обвинению в убийстве, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в начале января в поселке Эльбан Амурского района. Уроженец Пермского края пришел к знакомому, чтобы помыться и переночевать.

Во время распития спиртного между мужчинами возник беспочвенный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес обидчику многочисленные удары руками и ногами по голове и телу, а затем схватил со стола кухонный нож и нанес им хозяину множественные удары по телу, в том числе в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Осознав случившееся, обвиняемый прошел к соседям, которые сообщили об убийстве в правоохранительные органы написали в ведомстве

Обвиняемый был заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.