Комсомольчанин подозревается в том, что убил коллегу, вступившись за честь жены

Житель Комсомольска-на-Амуре подозревается в убийстве коллеги Комсомольчанин подозревается в том, что убил коллегу, вступившись за честь жены

Москва23 сен Вести.Житель Комсомольска-на-Амуре 55 лет подозревается в убийстве коллеги, который плохо отзывался о супруге фигуранта, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 17 сентября в квартире подозреваемого. Мужчина распивал спиртное со своим коллегой, когда тот начал уличать супругу хозяина в неверности.

Возмущенный поведением товарища, злоумышленник схватил нож и нанес им два удара в грудь обидчика. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Осознав содеянное, подозреваемый сообщил о произошедшем своему сыну, который вызвал сотрудников правоохранительных органов написали в ведомстве

Фигурант отправлен под арест. Ведется следствие.