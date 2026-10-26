В Красноярске мужчину арестовали за убийство знакомого Жителя Красноярска арестовали по обвинению в убийстве знакомого

Москва26 окт Вести.В Красноярске под стражу заключен 50-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 61-летнего знакомого. Об этом пишет в MAX управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, рано утром 24 октября обвиняемый пришел к дому знакомого на улице Попова. До этого он на протяжении долгого времени испытывал к нему неприязненные чувства.

Когда мужчина открыл дверь в квартиру, фигурант выстрелил в область грудной клетки потерпевшего из принесенного с собой оружия. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия говорится в сообщении

Фигуранту предъявили обвинение, он признал вину. В качестве меры пресечения его заключили под стражу.