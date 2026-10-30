Будущий отец задержан в Хабаровске после кражи детской коляски

Полиция задержала хабаровчанина, укравшего коляску в подарок беременной жене Будущий отец задержан в Хабаровске после кражи детской коляски

Москва30 окт Вести.Полиция Хабаровска задержала 36-летнего безработного местного жителя, который похитил детскую коляску, чтобы подарить ее супруге на рождение ребенка, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в мессенджере МАХ.

В полицию обратился житель одного из домов по улице Запарина, пояснивший, что детская коляска была украдена из подъезда.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого – 36-летнего безработного местного жителя. Мужчина пояснил, что готовится стать отцом, а его супруга находилась в больнице. Увидев приоткрытую дверь подъезда, он решил пройти по этажам в поисках ликвидного имущества. Увидев детскую коляску, он решил ее похитить в качестве подарка для супруги написали в пресс-службе

Коляску изъяли, она будет возвращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.