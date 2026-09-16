Житель Республики Хакасия обвиняется в похищении человека Житель Хакасии обвиняется в похищении нового друга своей бывшей сожительницы

Москва16 сен Вести.Житель Аскизского района Республики Хакасия 33 лет обвиняется в похищении человека, совершенном с применением насилия, либо с угрозой его применения, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 10 сентября. Мужчина приехал в село Бирикчуль Аскизского района к дому 42-летнего потерпевшего, решив выяснить отношения: мужчина общался с бывшей сожительницей фигуранта.

Под обманным предлогом злоумышленник убедил мужчину сесть в автомобиль и привез его к дому своих знакомых. Там фигурант нанес потерпевшему множественные удары руками по голове и лицу, после этого, угрожая физической расправой, поместил пострадавшего в багажник автомобиля и приехал в дом по месту своего проживания. Обвиняемый заставил мужчину спуститься в погреб и закрыл его написали в пресс-службе

Однако очевидцы произошедшего вызвали полицию, сотрудники которой пресекли противоправные действия фигуранта.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, ведется следствие.