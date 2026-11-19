Житель Красноярска, избивший жену в лифте многоэтажки, обвиняется в истязании Избившему жену в лифте красноярцу предъявили обвинение в хулиганстве и истязании

Москва19 ноя Вести.Жителю Красноярска 28 лет, избившему супругу в лифте на глазах у малолетнего ребенка, предъявлено обвинение в хулиганстве и истязании, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в мессенджере МАХ.

Днем 15 ноября в лифте дома по улице Светлова между супругами, которые находятся в процессе развода, произошел конфликт. Мужчина нанес жене несколько ударов кулаками по лицу. При этом в непосредственной близости от места происшествия находился малолетний ребенок в коляске. Женщина обратилась в полицию. Позже фигурант пояснил, что не сдержался, когда супруга начала его оскорблять. Установлено также, что мужчина избивал жену на регулярной основе.

Следственным отделом по Советскому району города Красноярска расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 28-летнего мужчины, возбужденное по факту хулиганства. Кроме того, следственными органами принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции. Фигуранту предъявлено обвинение в … хулиганстве с применением насилия к гражданам), истязании написали в пресс-службе

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.