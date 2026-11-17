Красноярец, избивший жену в лифте, признал свою вину Житель Красноярска, избивший жену в лифте, признал свою вину

Москва17 ноя Вести.Мужчина, который избил свою жену в лифте жилого дома в Красноярске, признал свою вину и раскаялся. Об это он рассказал на видео, опубликованном ГСУ СКР по Красноярскому краю.

По его словам, причиной избиения стали оскорбления во время семейного конфликта.

Супруга начала меня оскорблять и унижать. После этого я не сдержался и нанес ей более 10 ударов кулаком по лицу. Вину свою признаю в содеянном раскаиваюсь сказано в сообщении

Инцидент произошел 15 ноября. По данным СК, на молодую женщину, заходившую в лифт жилого дома с ребенком в коляске, напал ее супруг и стал наносить множественные удары по голове. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.