Москва17 нояВести.Мужчина, который избил свою жену в лифте жилого дома в Красноярске, признал свою вину и раскаялся. Об это он рассказал на видео, опубликованном ГСУ СКР по Красноярскому краю.
По его словам, причиной избиения стали оскорбления во время семейного конфликта.
Супруга начала меня оскорблять и унижать. После этого я не сдержался и нанес ей более 10 ударов кулаком по лицу. Вину свою признаю в содеянном раскаиваюсьсказано в сообщении
Инцидент произошел 15 ноября. По данным СК, на молодую женщину, заходившую в лифт жилого дома с ребенком в коляске, напал ее супруг и стал наносить множественные удары по голове. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.