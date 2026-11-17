Москва17 нояВести.Житель Красноярска подозревается в нанесении телесных повреждений бывшей супруге, сообщила пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю в мессенджере МАХ.
В дежурную часть отдела полиции обратилась 28-летняя жительница микрорайона Солнечный, пояснившая, что экс-супруг избил ее.
Полицейские предварительно установили, что конфликт носил бытовой характер. Инцидент произошел в лифте: 28-летний мужчина нанес женщине несколько ударов. При этом в непосредственной близости от места происшествия находился малолетний ребенок в коляскеуточнили в ведомстве
Злоумышленника опросили. Женщина направлена на медицинское освидетельствование для определения тяжести нанесенных повреждений.