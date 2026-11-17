Красноярец подозревается в избиении бывшей жены на глазах у маленького ребенка

В Красноярске бывший муж избил женщину в лифте в присутствии ребенка Красноярец подозревается в избиении бывшей жены на глазах у маленького ребенка

Москва17 ноя Вести.Житель Красноярска подозревается в нанесении телесных повреждений бывшей супруге, сообщила пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю в мессенджере МАХ.

В дежурную часть отдела полиции обратилась 28-летняя жительница микрорайона Солнечный, пояснившая, что экс-супруг избил ее.

Полицейские предварительно установили, что конфликт носил бытовой характер. Инцидент произошел в лифте: 28-летний мужчина нанес женщине несколько ударов. При этом в непосредственной близости от места происшествия находился малолетний ребенок в коляске уточнили в ведомстве

Злоумышленника опросили. Женщина направлена на медицинское освидетельствование для определения тяжести нанесенных повреждений.