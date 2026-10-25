В Красноярске пенсионерку-инвалида избили ее же тростью в лифте

Агрессивная женщина избила пенсионерку-инвалида в лифте дома в Красноярске В Красноярске пенсионерку-инвалида избили ее же тростью в лифте

Москва25 окт Вести.В Красноярске агрессивная женщина набросилась на пенсионерку-инвалида в лифте жилого дома и избила ее тростью, которую отобрала у своей жертвы. Об это пишет местный Telegram-канал "Проспект Мира".

Инцидент произошел утром 5 октября на улице Юшкова.

Пенсионерка ехала в лифте. С ее слов, к ней зашла вторая женщина и возмущалась тем, что "другие не сидят дома, а ездят на лифтах". Они стали спорить, началась драка говорится в публикации

Агрессивная женщина отобрала у пенсионерки трость и стала бить ею по голове, пока крики не услышали соседи и не вмешались в происходящее.

Отмечается, что нападавшая женщина живет в этом же доме, но ни она, ни ее родственники не извинились и не предложили помощь. Трость они также не вернули.

По словам соседей, это не первое нападение с ее стороны, и она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Пострадавшая обратилась в полицию.