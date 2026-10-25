Москва25 октВести.В Красноярске агрессивная женщина набросилась на пенсионерку-инвалида в лифте жилого дома и избила ее тростью, которую отобрала у своей жертвы. Об это пишет местный Telegram-канал "Проспект Мира".
Инцидент произошел утром 5 октября на улице Юшкова.
Пенсионерка ехала в лифте. С ее слов, к ней зашла вторая женщина и возмущалась тем, что "другие не сидят дома, а ездят на лифтах". Они стали спорить, началась дракаговорится в публикации
Агрессивная женщина отобрала у пенсионерки трость и стала бить ею по голове, пока крики не услышали соседи и не вмешались в происходящее.
Отмечается, что нападавшая женщина живет в этом же доме, но ни она, ни ее родственники не извинились и не предложили помощь. Трость они также не вернули.
По словам соседей, это не первое нападение с ее стороны, и она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Пострадавшая обратилась в полицию.