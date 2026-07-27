Москва27 июлВести.В Ярославле неизвестный с размаху ударил пожилую женщину, которая после нападения упала без сознания. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Днем 27 июля на улице Чехова неадкватный мужчина с размаху ударил в лицо пенсионерку, которая шла по улице с сумками. После нападения пострадавшая упала без сознания.
Видео произошедшего также распространяется в сети.
С ним был его знакомый, который никак не отреагировал на эти действия, просто прошел мимо упавшей без сознания женщины. Всех подобных "деятелей" будем оперативно отыскивать и принимать к ним самые жесткие меры в соответствии с Уголовным кодексомнаписал Евраев в своем канале в мессенджере МАХ
Губернатор заявил, что взял ситуацию на личный контроль.