В Ярославле неизвестный ударил пожилую женщину, которая затем упала без сознания

В Ярославле пожилая женщина упала без сознания после нападения неизвестного В Ярославле неизвестный ударил пожилую женщину, которая затем упала без сознания

Москва27 июл Вести.В Ярославле неизвестный с размаху ударил пожилую женщину, которая после нападения упала без сознания. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Днем 27 июля на улице Чехова неадкватный мужчина с размаху ударил в лицо пенсионерку, которая шла по улице с сумками. После нападения пострадавшая упала без сознания.

Видео произошедшего также распространяется в сети.

С ним был его знакомый, который никак не отреагировал на эти действия, просто прошел мимо упавшей без сознания женщины. Всех подобных "деятелей" будем оперативно отыскивать и принимать к ним самые жесткие меры в соответствии с Уголовным кодексом написал Евраев в своем канале в мессенджере МАХ

Губернатор заявил, что взял ситуацию на личный контроль.