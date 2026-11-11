Москва11 нояВести.Ссора бывших возлюбленных в Железногорске обернулась дракой и поножовщиной, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По данным правоохранителей, 44-летняя женщина приехала к экс-сожителю, чтобы забрать личные вещи и сообщить о переезде к новому кавалеру.
44-летний мужчина предложил отметить столь значительные перемены в жизни и угостил бывшую даму сердца горячительными напиткамиговорится в сообщении ведомства в MAX
В ходе застолья вспыхнула ссора и мужчина в порыве ревности ударил бывшую избранницу, в ответ женщина схватилась за нож и нанесла им несколько ранений экс-возлюбленному.
После этого будущая фигурантка расследования осознала свои действия, оказала пострадавшему первую помощь, вызвала полицию и скорую.
Произошедшее квалифицировано по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, возбуждено уголовное дело, обвиняемая находится под стражей.