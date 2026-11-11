В Красноярском крае женщина приехала за вещами к бывшему и порезала его ножом Пара из Красноярского края поссорилась, отмечая расставание, мужчина ранен

Москва11 ноя Вести.Ссора бывших возлюбленных в Железногорске обернулась дракой и поножовщиной, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным правоохранителей, 44-летняя женщина приехала к экс-сожителю, чтобы забрать личные вещи и сообщить о переезде к новому кавалеру.

44-летний мужчина предложил отметить столь значительные перемены в жизни и угостил бывшую даму сердца горячительными напитками говорится в сообщении ведомства в MAX

В ходе застолья вспыхнула ссора и мужчина в порыве ревности ударил бывшую избранницу, в ответ женщина схватилась за нож и нанесла им несколько ранений экс-возлюбленному.

После этого будущая фигурантка расследования осознала свои действия, оказала пострадавшему первую помощь, вызвала полицию и скорую.

Произошедшее квалифицировано по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, возбуждено уголовное дело, обвиняемая находится под стражей.