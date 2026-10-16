В Красноярске хозяин не мог попасть в квартиру, пока из окна не выпал незнакомец

В Красноярске муж не мог попасть домой, пока из окна не выпал другой мужчина В Красноярске хозяин не мог попасть в квартиру, пока из окна не выпал незнакомец

Москва16 окт Вести.В Красноярске произошла история, похожая на анекдот: муж не мог попасть домой, а из окна его квартиры случайно выпал другой мужчина. Об этом сообщил канал Baza в MAX.

Любовная драма как в анекдоте случилась в Красноярске - муж не смог попасть домой, пока из окна квартиры случайно не выпал другой мужчина говорится в публикации

По данным канала, житель Красноярска вызвал полицию и спасателей, когда дверь квартиры оказалась заперта изнутри. Жена не открывала и не отвечала на телефонные звонки, а за дверью плакал их маленький ребенок. Однако, как только специалисты приготовились вскрывать замок, дверь открылась сама.

На пороге стояла супруга хозяина квартиры. Она сразу сообщила, что только что из окна выпал мужчина. Осложняло ситуацию то, что квартира расположена на 8 этаже. Полицейские и спасатели тут же бросились вниз. Упавший получил множество травм, но выжил - его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В итоге хозяйке квартиры пришлось объясняться и с правоохранителями, и с озадаченным мужем.