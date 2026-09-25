Возбуждено дело после падения 2-летнего мальчика из окна 5-го этажа в Майкопе

В Адыгее возбудили дело после падения 2-летнего ребенка из окна 5-го этажа Возбуждено дело после падения 2-летнего мальчика из окна 5-го этажа в Майкопе

Москва25 сен Вести.Возбуждено уголовное дело после падения 2-летнего мальчика из окна 5-го этажа дома в Майкопе. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Адыгея.

Инцидент произошел днем 22 сентября в доме по ул. Спортивной. Женщина, находясь у себя в квартире вместе с сыном 2024 г.р., оставила его без внимания, в результате чего ребенок залез на подоконник, открыл окно и выпал.

Мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь … Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы по … ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства, назначены судебные экспертизы.