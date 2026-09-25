Москва25 сенВести.Возбуждено уголовное дело после падения 2-летнего мальчика из окна 5-го этажа дома в Майкопе. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Адыгея.
Инцидент произошел днем 22 сентября в доме по ул. Спортивной. Женщина, находясь у себя в квартире вместе с сыном 2024 г.р., оставила его без внимания, в результате чего ребенок залез на подоконник, открыл окно и выпал.
Мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь … Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы по … ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства, назначены судебные экспертизы.