Москва22 сенВести.В Майкопе мальчик 2024 г.р. выпал из окна 5-го этажа, по факту травмирования малолетнего организована доследственная проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Адыгея.
Инцидент произошел 22 сентября в жилом доме на улице Спортивной.
По предварительной информации, мальчик находился дома с мамой. В какой-то момент ребенок остался без присмотра, залез на подоконник, открыл окно и выпал … По данному факту … проводится доследственная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.
Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все детали.