В Майкопе 2-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа, организована проверка

В Майкопе 2-летний ребенок выпал из окна 5-го этажа В Майкопе 2-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа, организована проверка

Москва22 сен Вести.В Майкопе мальчик 2024 г.р. выпал из окна 5-го этажа, по факту травмирования малолетнего организована доследственная проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Адыгея.

Инцидент произошел 22 сентября в жилом доме на улице Спортивной.

По предварительной информации, мальчик находился дома с мамой. В какой-то момент ребенок остался без присмотра, залез на подоконник, открыл окно и выпал … По данному факту … проводится доследственная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все детали.