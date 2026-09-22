В Астрахани двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб

В Астрахани двухлетний ребенок погиб, выпав из окна В Астрахани двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб

Москва22 сен Вести.Следователи в Астрахани устанавливают обстоятельства гибели двухлетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже, организована проверка. Об этом сообщили в СУ СКР по Астраханской области.

По данным ведомства, вечером 22 сентября ребенок ненадолго остался без присмотра взрослых и выпал из окна жилого дома на улице Савушкина.

От полученных телесных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждении сказано в сообщении

По факту произошедшего организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.