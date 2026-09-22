Москва22 сенВести.Следователи в Астрахани устанавливают обстоятельства гибели двухлетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже, организована проверка. Об этом сообщили в СУ СКР по Астраханской области.
По данным ведомства, вечером 22 сентября ребенок ненадолго остался без присмотра взрослых и выпал из окна жилого дома на улице Савушкина.
От полученных телесных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждениисказано в сообщении
По факту произошедшего организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.