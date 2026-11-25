СК начал проверку после попытки похищения школьницы в Ижевске

СК начал проверку по факту похищения девочки в Ижевске СК начал проверку после попытки похищения школьницы в Ижевске

Москва25 ноя Вести.Следственный комитет РФ начал проверку после попытки мужчины похитить школьницу в Ижевске. Об этом управление СК по Удмуртии сообщает в MAX.

Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике на основании информации, распространенной в СМИ о нарушении прав малолетней, организовано проведение доследственной проверки говорится в публикации

По данным ведомства, 24 ноября около одного из многоквартирных домов на улице Клубная мужчина попытался утащить девочку в подъезд. Школьнице удалось вырваться и убежать.

Личность подозреваемого установили. Его задержали и доставили в отдел полиции.