Москва25 нояВести.Следственный комитет РФ начал проверку после попытки мужчины похитить школьницу в Ижевске. Об этом управление СК по Удмуртии сообщает в MAX.
Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике на основании информации, распространенной в СМИ о нарушении прав малолетней, организовано проведение доследственной проверкиговорится в публикации
По данным ведомства, 24 ноября около одного из многоквартирных домов на улице Клубная мужчина попытался утащить девочку в подъезд. Школьнице удалось вырваться и убежать.
Личность подозреваемого установили. Его задержали и доставили в отдел полиции.