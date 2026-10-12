Ушедшая из дома в Тверской области 14-летняя школьница хотела выйти замуж В Тверской области 14-летняя школьница сбежала из дома ради замужества

Москва12 окт Вести.Четырнадцатилетняя школьница, ушедшая из дома в Тверской области, могла сбежать ради замужества. Об этом пишет aif.ru.

По данным издания, девочка воспитывается в цыганской семье. Она покинула дом 10 октября в 19.00 и не вернулась.

Это самовольный уход, с ней, скорее всего, ничего не случилось. Девочка уехала, чтобы выйти замуж сообщил изданию местный житель

Он уточнил, что ее возлюбленный – 13-летний подросток, живущий в другой области. Школьница уже убегала к нему раньше. Мужчина выразил уверенность, что скоро девочку найдут, ведь родители обратились в полицию и правоохранители принимают все необходимые меры.