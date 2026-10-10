Девочка-подросток, пропавшая 5 октября в Тверской области, сама вернулась домой

В Тверской области нашлась девочка-подросток, пропавшая 5 октября Девочка-подросток, пропавшая 5 октября в Тверской области, сама вернулась домой

Москва10 окт Вести.Несовершеннолетняя 2010 г.р., которая 5 октября покинула место своего проживания в Тверской области и пропала, самостоятельно вернулась домой. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

С целью установления всех обстоятельств безвестного отсутствия она (несовершеннолетняя. — Ред.) будет допрошена следователем следственного управления Следственного комитета говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ранее было возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении подростка, также правоохранительными органами были организованы поиски.