Москва10 октВести.Несовершеннолетняя 2010 г.р., которая 5 октября покинула место своего проживания в Тверской области и пропала, самостоятельно вернулась домой. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
С целью установления всех обстоятельств безвестного отсутствия она (несовершеннолетняя. — Ред.) будет допрошена следователем следственного управления Следственного комитетаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Ранее было возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении подростка, также правоохранительными органами были организованы поиски.