Пропавшую в Тюмени девушку нашли и отправили к маме Девушку из Тюмени, которую искали неделю, нашли и отправили домой

Москва31 окт Вести.15-летняя школьница из Тюмени, которая ушла из дома 23 октября, нашлась, ее уже отправили домой, сообщает MK.RU.

Родственники, проживающие в Москве, забрали подростка к себе, а вечером организовали перелет в Тюмень, где девочку встретила мама пишет издание

Девушку искали волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза-Алерт" в нескольких регионах страны, в том числе в Воронеже и Москве. Поисковая операция велась в тесном взаимодействии с полицией.

Как рассказали волонтеры, очень помогло то, что девушка оставалась на связи с матерью, это позволило выстроить диалог и убедить ее вернуться.