Москва31 октВести.15-летняя школьница из Тюмени, которая ушла из дома 23 октября, нашлась, ее уже отправили домой, сообщает MK.RU.
Родственники, проживающие в Москве, забрали подростка к себе, а вечером организовали перелет в Тюмень, где девочку встретила мамапишет издание
Девушку искали волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза-Алерт" в нескольких регионах страны, в том числе в Воронеже и Москве. Поисковая операция велась в тесном взаимодействии с полицией.
Как рассказали волонтеры, очень помогло то, что девушка оставалась на связи с матерью, это позволило выстроить диалог и убедить ее вернуться.