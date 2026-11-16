Москва16 ноя Вести.В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны, которая будет установлена на Соборной площади Московского Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе Управления делами президента РФ.

Традиционный отбор праздничных деревьев существует с 2007 года. Специалисты оценивают сразу комплекс параметров, учитывая не только внешний вид, но и состояние, устойчивость к перепадам температур, ветру и морозу.

Общая протяженность маршрута комиссии составила около 3 тысяч километров. Всего было рассмотрено 20 кандидаток…. По результатам отбора ель, соответствующая всем установленным требованиям, обнаружена в городском округе Клин, на территории Воронинского участкового лесничества. Высота лесной красавицы – 27 метров, возраст – 95 лет, диаметр ствола – 72 сантиметра. Форма кроны, как и всегда, густая, правильная, пирамидальная говорится в сообщении ведомства

Дерево планируют спилить 7 декабря.

Стоит отметить, что в городе Клин уже выбирали главную новогоднюю елку страны. 30-метровое вековое дерево нашли там ровно 16 лет назад, и оно также заняло свое почетное место в самом центре столицы.