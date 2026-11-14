SHOT: самую дорогую новогоднюю ель России за 91 млн поставят в Красноярске

Самая дорогая искусственная ель в РФ стоит 91 млн, ее установят в Красноярске SHOT: самую дорогую новогоднюю ель России за 91 млн поставят в Красноярске

Москва14 ноя Вести.В Красноярске установят самую дорогую новогоднюю ель в России, сообщает SHOT.

Уточняется, что она будет расположена на острове Татышев.

В этом году на острове Татышев появится новая 30-метровая искусственная ель за 91 млн говорится в публикации

У ели, декорированной шарами, звездами и пряничными домиками, планируется расположить светящийся шатер, для его украшения потребуется девять километров светодиодных нитей.

Всего на украшение Красноярска к Новому году потратят еще 105,3 млн, работы должны закончить к 4 декабря.