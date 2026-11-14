Москва14 нояВести.В Красноярске установят самую дорогую новогоднюю ель в России, сообщает SHOT.
Уточняется, что она будет расположена на острове Татышев.
В этом году на острове Татышев появится новая 30-метровая искусственная ель за 91 млнговорится в публикации
У ели, декорированной шарами, звездами и пряничными домиками, планируется расположить светящийся шатер, для его украшения потребуется девять километров светодиодных нитей.
Всего на украшение Красноярска к Новому году потратят еще 105,3 млн, работы должны закончить к 4 декабря.