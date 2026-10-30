В Калининградской области создали самую длинную серьгу из янтаря в мире Калининградский комбинат создал самую длинную серьгу из янтаря в мире

Москва30 окт Вести.Сотрудники Калининградского янтарного комбината (входит в Ростех) создали набор украшений с самой длинной серьгой в мире. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Длина серьги – 63 сантиметра.

Калининградский янтарный комбинат ... создал уникальный набор украшений с серьгой рекордной длины – 63 см. Это вдвое больше, чем у существующих аналогов из балтийского камня ... Уникальный комплект состоит из двух асимметричных янтарных серег длиной 23 и 63 см. Самая длинная из них установила мировой рекорд. Ранее никому не удавалось создать серьгу из янтаря, превышающую 30 см отмечается в сообщении

Серьга состоит из янтарных элементов, каждый из которых закреплен в оправе из позолоченного серебра. Все детали нанизаны на титановую нить, что обеспечило украшению подвижность по всей длине, пояснили на предприятии. Длинная серьга выполнена в виде каффа и распределяет вес по ушной раковине, а более короткая имеет классический английский замок.

Наш комбинат давно вынашивал идею создания самой длинной в мире янтарной серьги ... Нам удалось это сделать благодаря особой конструкции каркаса и природным свойствам солнечного камня рассказала замгендиректора Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова

При рекордной длине моносерьга весит всего 54 гр. Для сравнения, уточнила Скворцова, при использовании граната вес серьги увеличился бы в четыре раза.

Необычный янтарный комплект впервые представили на форуме "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге. В течение ближайшего месяца все желающие смогут примерить украшения и сфотографироваться. Комплект будет выставлен в новом салоне янтарного комбината на Невском проспекте.

Ранее Калининградский янтарный комбинат сообщил о добыче уникального образца янтаря весом более 1 кг и возрастом около 40 млн лет. Самородок относится к особо ценным экземплярам и отличается насыщенным золотисто-желтым цветом.