Самый длинный в России 80-метровый пирог испекли в Калининградской области

В Калининградской области испекли самый длинный в России пирог Самый длинный в России 80-метровый пирог испекли в Калининградской области

Москва13 сен Вести.Самый длинный в России плодово-ягодный пирог испекли в городе Советске под Калининградом. Об этом сообщила администрация города. Длинна выпечки составила 80 метров. Цифра выбрана не случайно: ровно столько лет исполнилось Калининградской области 12 сентября.

Советчане и гости города стали свидетелями установления национального рекорда России в категории "Самый длинный плодово-ягодный пирог". Достижение приурочили к 80-летию нашей любимой и родной Калининградской области отметила пресс-служба администрации Советска в соцсети "ВКонтакте"

Как уточняется, в мероприятии принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он угощал печеным изделием гостей праздника. А часть рекордного пирога передали в 360-й мотострелковый полк, а также в социальные учреждения муниципалитета.