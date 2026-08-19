Эксперт Соколов: сорт дыни "Вика" на сегодня самый сладкий в РФ

Эксперт назвал самый сладкий сорт дыни в России Эксперт Соколов: сорт дыни "Вика" на сегодня самый сладкий в РФ

Москва19 авг Вести.Новый сорт дыни "Вика" на сегодня является самым сладким в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя астраханского селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" Артема Соколова.

На сегодняшний день "Вика" самая сладкая дыня в нашей стране - в ней запредельные 22% сахара, когда стандартно в дыне 15-16% сахара отметил Соколов

Он также пояснил, что плоды этого сорта имеют округлую форму, насыщенный оранжевый цвет с густой сеткой, а весят около 3,5 кг. Разводят такую дыню на десятках тысяч гектаров в РФ.