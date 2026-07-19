Самый старый дуб страны растет в Псковской области Старейший дуб России растет под Псковом

Москва19 июл Вести.Старейший дуб России растет в Псковской области, ему 604 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую программу "Деревья - памятники живой природы".

Самым старым дубом России... признан "Старожил Древних Печор" - дуб черешчатый возрастом 604 года говорится в сообщении

Дуб растет на Святой горке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, имеет диаметр ствола 1,66 метра на высоте 1,3 метра.

Согласно легендам, дуб является одним из трех древних исполинов, под которыми еще до основания монастыря в 1473 году молились охотники.