Москва5 октВести.В Калининграде на аукционе был продан самородок янтаря "Цветок палеогена". Он ушел с молотка за 157 000 рублей, сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.
Уточняется, что редкий инклюз с древним цветком внутри в ходе торгов подорожал в 4 раза.
За две минуты торгов участники подняли его стоимость 39 раз. Итоговая цена инклюза выросла со стартовых 40 000 до 157 000 рублейнаписано в заявлении комбината
Янтарь весит около 35 граммов. Внутри него сохранился древний цветок с тычинками. Именно он и стал одним из самых заметных лотов аукциона.
Инклюз был добыт в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината.