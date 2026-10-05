Балтийский янтарь с древним цветком внутри продан на аукционе за 157 тыс. руб.

Янтарь "Цветок палеогена" был продан на аукционе за 157 тыс. руб. Балтийский янтарь с древним цветком внутри продан на аукционе за 157 тыс. руб.

Москва5 окт Вести.В Калининграде на аукционе был продан самородок янтаря "Цветок палеогена". Он ушел с молотка за 157 000 рублей, сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Уточняется, что редкий инклюз с древним цветком внутри в ходе торгов подорожал в 4 раза.

За две минуты торгов участники подняли его стоимость 39 раз. Итоговая цена инклюза выросла со стартовых 40 000 до 157 000 рублей написано в заявлении комбината

Янтарь весит около 35 граммов. Внутри него сохранился древний цветок с тычинками. Именно он и стал одним из самых заметных лотов аукциона.

Инклюз был добыт в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината.