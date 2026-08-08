Стоимость "Зимнего яйца" Фаберже выросла в 5,8 тысяч раз за 76 лет Цена "Зимнего яйца" Фаберже достигла рекордных 30,2 млн долларов на торгах

Москва8 авг Вести.Стоимость "Зимнего яйца" Фаберже, заказанного императором Николаем II в подарок его матери, императрице Марии Федоровне, с момента первой продажи на аукционе выросла в тысячи раз. РИА Новости подсчитало динамику цены на основе открытых данных аукционных домов.

Ювелирное изделие было создано в 1913 году. Яйцо выполнено из прозрачного горного хрусталя и украшено платиновыми снежинками с бриллиантами. Оно установлено на подставке в виде тающего льда. Внутри находится корзина с цветами, вырезанными из белого кварца и нефрита, символизирующими наступление весны.

Впервые "Зимнее яйцо" продали на аукционе в 1949 году за 1,87 тысячи фунтов стерлингов, что составляло около 5,2 тысяч долларов по тогдашнему курсу.

В декабре 2025 года произведение вновь выставили на торги. Неизвестный покупатель приобрел его за 22,9 млн фунтов стерлингов, или около 30,2 млн долларов.

Таким образом, "Зимнее яйцо" установило новый рекорд стоимости среди изделий Фаберже, превысив предыдущий результат в 18,5 млн долларов. Его в 2007 году установило яйцо, созданное для семьи Ротшильдов. Без учета инфляции цена "Зимнего яйца" за 76 лет выросла примерно в 12,2 тысяч раз в фунтах стерлингов и в 5,8 тысяч раз в долларовом выражении.

В период с 1885 по 1916 год мастерская Карла Фаберже изготовила по заказам императоров Александра III и Николая II 50 пасхальных яиц для членов императорской семьи. На сегодняшний день известна судьба 43 из них, еще семь считаются утраченными.