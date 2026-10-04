Российские археологи нашли крупнейший клад с серебром X-XIV веков Археологи нашли в Ленобласти крупнейший в истории клад с серебром X-XIV веков

Москва4 окт Вести.Археологи нашли в Тиверском городке Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями X-XIV веков, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ. Он стал крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на Северо-Западе России.

Общий вес клада превысил два килограмма.

В ходе археологических работ на памятнике Тиверский городок обнаружен клад средневековых серебряных украшений, по предварительным оценкам экспертов, самый богатый из найденных на Северо-Западе России кладов этого периода говорится в сообщении

Археологи нашли несколько круглых медальонов, крупную орнаментированную гривну, привески-монеты, наголовное украшение карельского типа и серебряные цепи из тонкой серебряной проволоки. Кроме того, среди найденных специалистами вещей были перстень, подковообразная фибула и кожаное очелье.

Руководитель экспедиции, старший научный сотрудник отдела археологии Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) Станислав Бельский отметил также обнаружение трех монет, самой старшей из которых является арабский дирхем.

Нумизматы определили по фотографии, и поэтому пока сугубо предварительно, он датируется 907-912 годами рассказал Бельский

Две другие монеты - крупные брактеаты уппсальского типа, то есть монеты с односторонней чеканкой, произведены в Швеции в конце XI - первой половине XII века. Они, по словам специалиста, являются "совершенно уникальными". Он отметил, что теперь в мире таких монет существует четыре: два - в Уппсале, в Швеции, и два - в Тиверском кладе.

Помимо этого, среди находок обнаружили необычный медальон с птицами.

Остается предполагать, по крайней мере пока, что здесь речь идет об изображении воронов бога Одина - Хугина и Мунина - и его копья, гунгнира, между ними. Но это тут же ставит в тупик, потому что это чисто языческий мотив изображения скандинавского мифа, который находится среди других предметов, несущих на себе абсолютно христианскую символику, и это пока большая загадка пояснил Бельский

Он отметил, что все найденные предметы чрезвычайно высокого качества. А большая их часть сделана в Древней Руси либо в Скандинавии.