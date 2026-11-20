Москва20 нояВести.В районе Малой Сухаревской площади в Москве археологи обнаружили интересные находки. Подробности сообщаются на сайте мэра и правительства Москвы.
Среди находок - курительные трубки, глиняные плошки, фрагмент детской игрушки в виде селезня, а также серьга с крупной стеклянной бусиной и жемчугомговорится в сообщении
Как отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, всего найдено около 200 артефактов, рассказывающих о повседневной жизни москвичей прошлых столетий. Одна из интересных находок - изысканное женское украшение. Серьга XVIII века выполнена из стержня цветного металла с крупной стеклянной бусиной и четырьмя жемчужинами.
Сейчас предметам возвращают первоначальный вид, после чего артефакты передадут в фонд Музея Москвы.