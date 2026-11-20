На площади в центре Москвы археологи нашли жемчужную серьгу и старинную посуду

Старинную посуду и жемчужную серьгу нашли археологи в центре Москвы На площади в центре Москвы археологи нашли жемчужную серьгу и старинную посуду

Москва20 ноя Вести.В районе Малой Сухаревской площади в Москве археологи обнаружили интересные находки. Подробности сообщаются на сайте мэра и правительства Москвы.

Среди находок - курительные трубки, глиняные плошки, фрагмент детской игрушки в виде селезня, а также серьга с крупной стеклянной бусиной и жемчугом говорится в сообщении

Как отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, всего найдено около 200 артефактов, рассказывающих о повседневной жизни москвичей прошлых столетий. Одна из интересных находок - изысканное женское украшение. Серьга XVIII века выполнена из стержня цветного металла с крупной стеклянной бусиной и четырьмя жемчужинами.

Сейчас предметам возвращают первоначальный вид, после чего артефакты передадут в фонд Музея Москвы.