Москва28 авгВести.Ценные рукописи XVIII века найдены во время реставрации усадьбы Останкино в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Документы относятся к первому этапу строительства усадьбы.
Во время реставрации усадьбы Останкино обнаружена уникальная находка. Во дворце-театре в интерьерах Картинной галереи нашли ценные рукописные документы, датированные 1793–1798 годамипроинформировал мэр столицы
В то время работы возглавлял крепостной Павел Аргунов, вместе с которым трудились его отец – художник Иван Аргунов и зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин.
Среди бумаг найдена деловая переписка, приказы, зарплатная ведомость. В рукописях есть упоминания о многих создателях уникальной усадьбы.
Реставратор приведет находки в порядок и подготовит для экспозиции.
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