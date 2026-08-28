При реставрации усадьбы Останкино найдены уникальные рукописи Собянин: при реставрации Останкино найдены ценные рукописные документы

Москва28 авг Вести.Ценные рукописи XVIII века найдены во время реставрации усадьбы Останкино в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Документы относятся к первому этапу строительства усадьбы.

Во время реставрации усадьбы Останкино обнаружена уникальная находка. Во дворце-театре в интерьерах Картинной галереи нашли ценные рукописные документы, датированные 1793–1798 годами проинформировал мэр столицы

В то время работы возглавлял крепостной Павел Аргунов, вместе с которым трудились его отец – художник Иван Аргунов и зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин.

Среди бумаг найдена деловая переписка, приказы, зарплатная ведомость. В рукописях есть упоминания о многих создателях уникальной усадьбы.

Реставратор приведет находки в порядок и подготовит для экспозиции.

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