Топор XV века и украшения обнаружили на месте Борисоглебского храма в Новгороде Топор XV века и украшения обнаружили на месте Борисоглебского храма в Новгороде

Москва1 авг Вести.Хорошо сохранившийся топор XV века, а также украшения и монеты обнаружили на месте Борисоглебского храма в Великом Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба Новгородского музея-заповедника.

[31 июля] археологи обнаружили хорошо сохранившийся топор XV века. По предварительной версии, им могли пользоваться во время перестройки Борисоглебского храма … Находок из ранних слоев пока немного, но среди них встречаются статусные предметы — украшения и монеты. Их изучение может дать новые сведения о том, как осваивалась территория будущего Новгородского кремля и каким был Великий Новгород в самом начале своей истории говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале учреждения

Отмечается, что в Средневековье топор был одним из основных инструментов строителей — в том числе при возведении и ремонте каменных зданий. В настоящее время исследователи достигли слоев, предшествующих строительству Борисоглебского храма XII века. В последний раз проведения раскопок на указанном месте углубиться не удалось из-за начала Великой Отечественной войны и приближению к городу немецких войск.

Работы на Борисоглебском раскопе продолжаются.