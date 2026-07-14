Уникальные печати невестки Юрия Долгорукого найдены во Владимире Археологи в ходе раскопок нашли печати старейшей женщины-властительницы в России

Москва14 июл Вести.В ходе раскопок найдены две уникальные печати княгини Великой Руси. Археологи обнаружили вислые средневековые печати во Владимире.

По их мнению, штампы принадлежали основательнице Успенского Княгинина монастыря Марии Всеволжей, жене Всеволода Большое Гнездо.

Советник директора Института археологии РАН, член-корреспондент академии Петр Гайдуков в разговоре с MK.RU отметил, что женщин крайне редко упоминали в летописях. Одним из исключений является невестка Юрия Долгорукова.

В летописи о Марии Всеволжей говорится не только как о жене великого князя и матери его многочисленных детей, но и как о значимой личности.

Многодетная мать, родившая восьмерых мальчиков и четырех девочек, прожила 50 лет, что по тем времена считается довольно много.

Княгиня на смертном одре призывала сыновей жить в мире, не враждовать друг с другом и следовать заветам Христа.

Специалисты отмечают, что наличие у Марии собственной печати говорит о ее прямом участии в оформлении документов, что было нехарактерно для Руси того времени.

Мария Всеволжая являлась родоначальницей большой ветви Рюриковичей, в том числе московских князей. Она была инициатором создания Успенского монастыря, основанного в 1200 году.