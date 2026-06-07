Москва7 июн Вести.Сокровища, найденные во время ремонта в особняке на Малой Покровской, а также картины известного художника-импрессиониста Константина Кузнецова стали основой выставки "Семейные ценности", повествующей о династии купцов Кузнецовых. Выставка откроется 12 июня в Нижегородском музее-заповеднике, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Все вещи принадлежали семье Кузнецовых, и выставочный проект "Семейные ценности" посвящен жизни и драматической судьбе известной купеческой династии, которая внесла значительный вклад в культуру России. Выставка открывается 12 июня, в День России, в главном здании музея-заповедника - усадьбе Рукавишниковых отметили в пресс-службе

Центральной частью экспозиции стал "клад Кузнецовых": 25 золотых украшений с драгоценными камнями, в основном женских. Среди них - вещи знаменитых ювелиров императорской России. Особую ценность представляют обручальные кольца: на их внутренней стороне выгравированы имена хозяев дома - Филетера Павловича и Валентины Васильевны Кузнецовых, а также дата их венчания - 7 февраля 1900 года.

Кроме того, меценат Андрей Щербинин, учредитель Фонда Константина Кузнецова, предоставил для выставки полотна импрессиониста, известного как "русский Клод Моне". Его работы были представлены в Музее Орсе, Музее Карнавале и других мировых музеях. В 2015 году Щербинин возвратил коллекцию художника во Франции в Россию.