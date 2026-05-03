Москва3 мая Вести.Настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко рассказал ИС "Вести", что хотя традиционно божественные службы проводятся священнослужителями-мужчинами, это не умаляет значимости почитания церковью женщин.

Он напомнил о временах Советского Союза, когда религия находилась под давлением. По словам священника, роль женщин была ключевой в сохранении православия.

Именно женщины спасли православие в тяжелые советские времена – "белые платочки" спасли церковь. Те, кто постарше, помнят, что женщины тогда, приходя в церковь, надевали только белые платочки. И вот эти белые платочки в храме знаменовали присутствие женщины, и их было большинство. Перед нами встает вопрос, а не принижена ли женщина в служении? Ведь священнослужители – это мужчины. Женского принижения в данном случае нет. И это подтверждается тем, что о Богородице поют: "Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим", что означает, что она почитается выше ангельских чинов – Херувимов и Серафимов. Потому что высочайшее служение женщины – родить ребенка, продолжать жизнь человеческого рода пояснил Дудко

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что женщины России – это хранительницы очага и бесстрашные воины, у них великая роль в истории страны.