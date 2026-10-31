Сирийскую и византийскую керамику нашли при раскопках в Херсонесе Археологи обнаружили сирийскую и византийскую керамику в Херсонесе

Москва31 окт Вести.В Херсонесе Таврическом во время раскопок обнаружили фрагменты сирийской керамики и поливной керамики византийского происхождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Института истории и археологии Византии и Причерноморья Севастопольского госуниверситета Сергея Бочарова.

Найдены элементы сирийской керамики, она отличается голубым цветом. У нас, в Византии и в Северном Причерноморье, не знали краситель кобальт, который давал голубой цвет. А эти предметы как раз производства государства мамлюков, Египта и Сирии. Импорт с сирийского побережья - это особенная глазурованная керамика синего цвета, такая как фосфоресцирующая, блестящая цитирует Бочарова агентство

Эксперт также объяснил, что полива – это жидкая глазурь, которая была распространена в Средние века и производилась в Византии, поэтому найденная поливная керамика имеет византийское происхождение – скорее всего, константинопольское.

Такую посуду, по словам Бочарова, использовали во время пиров и обедов в торжественные и знаковые моменты. Поливная керамика могла быть расписана красками или украшена врезными линиями. Среди изображений, которые чаще всего встречаются на таких изделиях, чаще всего встречаются растительные орнаменты либо орнаменты с изображением животных и людей.

Также во время раскопок археологи нашли фрагменты античной краснофигурной керамики. Она была создана раньше и, видимо, попала в исследуемый временной пласт случайно.