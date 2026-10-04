Москва4 окт Вести.Первую средневековую кузнецу обнаружили в районе Нижнего Приангарья в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Сибирского федерального университета Полина Сенотрусова.

Комплекс датируется XI-XIV веками нашей эры, то есть предмонгольское и монгольское время отметила Сенотрусова

По ее словам, уникальность этой мастерской в том, что она единственная кузнечная площадка той эпохи, известная во всей Восточной Сибири.

Археологи обнаружили кузнечный горн, молоты, наковальни и несколько изделий из металла. Эти находки доказывают, что в те времена у людей, проживавших в тайге у Ангары и Енисея, было довольно развитое металлургическое производство. Затем, до начала XX века, у коренных малочисленных народов Севера распространились аналогичные технологии кузнечного дела.